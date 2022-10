பிரிட்டன் பிரதமராவது இருக்கட்டும்.. ரிஷி சுனக் என்ன சாதி? கூகுளில் தேடல் படலம்.. விதைபோட்ட கிகே சாமி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமராக அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கும் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக்கின் சாதியை வழக்கம்போல் இணையதளங்களில் இப்போதே தேடும் பணியை தொடங்கிவிட்டார்கள் நெட்டிசன்கள்.

இந்தியர்கள் ஏதாவது ஒரு சாதனை புரிந்துவிட்டாலோ அல்லது சர்ச்சையில் சிக்கினாலோ அவர்களின் சாதியையும் மதத்தையும் இணையதளத்தில் தேடுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது.

பொதுவாக பெயர்களை வைத்து மதம் என்னவென்று கண்டுபிடித்துவிட முடியும். வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் பெயருக்கு பின்னால் உள்ள சாதி பெயரை வைத்து அதை அறிந்துகொள்வார்கள்.

பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்! மாமனார் இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தி பெருமை..என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

English summary

As usual, netizens have started searching the internet about the caste of Indian born Rishi Sunak, who is announced as the Prime Minister of Britain.