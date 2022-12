அடுத்த மன்மோகன் சிங்னு நினைப்பா? அரசியலுக்கு ரெடியாகும் ரகுராம் ராஜன்? பாஜக கேள்விக்கு பரபர பதில்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னரான ரகுராம் ராஜன், ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரையில் கலந்து கொண்டது பல அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளை எழுப்பியது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக அவரே விளக்கமளித்துள்ளார். தனக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் உள்ளதா என்பது குறித்தும் விளக்கியுள்ளார்.

மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 23ஆவது கவர்னராக கடந்த 2013 முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வரை இருந்தவர் ரகுராம் ராஜன். இந்தியப் பொருளாதாரத்தையும் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பையும் அதிகரிக்க அப்போது அவர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தார்.

அவரது பதவிக்காலம் 2016இல் நிறைவடைந்த நிலையில், அப்போது அவரது பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என்றே பலரும் நினைத்தனர். இருப்பினும், மத்திய பாஜக அரசு அவரது பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்கவில்லை. இதனால் அவர் மீண்டும் சிகாகோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியராக பணிக்குத் திரும்பினார்.

சோதனை மேல் சோதனை! சொத்துக்களை ஜப்தி செய்த வங்கி! கடனில் சிக்கி தத்தளிக்கும் திமுக எம்.பி.!

English summary

Former RBI governor Raghuram Rajan answers where as he will join in politics: Ex RBI governor Raghuram Rajan seen in Rahul gandhi yatra.