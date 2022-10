5 ஜி இணைய சேவை எப்படி இருக்கும்?.. பிரதமர் மோடிக்கு நேரில் டெமோ காட்டிய ஆகாஷ் அம்பானி!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 4ஜி சேவையைவிட பல மடங்கு வேகத்தை வழங்கும் 5 ஜி சேவையை இந்தியாவில் பிரதமர் மோடி இன்று டெல்லியில் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் 5 ஜி இணைய சேவை ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் என்பதை பிரதமர் மோடிக்கு ஆகாஷ் அம்பானி நேரில் டெமோ காட்டினார்.

இன்றைய நவீன உலகில் இணையத்தின் பங்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. உலகத்தையே நமது உள்ளங்கைக்குள் கொண்டு வந்துவிட்டது என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.

அந்த அளவுக்கு இணையம் நமது பழக்கவழகங்களில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி விட்டது.

5ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி.. 13 நகரங்களில் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் நெட்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

English summary

Prime Minister Modi launched the 5G service in India today in Delhi, which offers several times the speed of the 4G service. Later, Akash Ambani gave a demo in person to PM Modi to see what the 5G internet service speed would be like.