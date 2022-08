'4-ல் ஒன்னு சொல்லுங்க'. . 'உங்க குணாதிசயத்தை தெரிஞ்சுக்கங்க'. . ஜாலியா ஒரு விளையாட்டு!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: படத்தில் உள்ள 4 வன விலங்குகளில் எது ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீர்களோ அதை வைத்து உங்களது குணாதிசயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

என்னதான் நவீன ஸ்மார்ட் உலகில் நாம் வாழ்ந்து வந்தாலும், நம்மைப் பற்றியும் நமது குணநலன்கள் பற்றியும் அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் அரிது என்றே சொல்லலாம்.

எனவே, இப்படி குணாதிசயங்களை கணிக்ககூடிய ஆப்டிகல் இல்யூஷன் போன்ற படங்களுக்கு நெட்டிசன்கள் மத்தியில் தனி வரவேற்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது.

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேரை தேடி தேடி வந்து கொத்திய பாம்பு.. அதிரும் கிராம மக்கள்!

English summary

Which of the 4 wild animals in the picture you choose will determine your character. It's a fun game