'75 ஆண்டுகளில்.. நாம் செய்த மாபெரும் சாதனை இது தான்..' சவுமியா சுவாமிநாதன் எதை சொல்கிறார் தெரியுமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியா பார்மா துறையில் முக்கியமானதாக மாறி உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக இந்தியா உள்ளது என்றும் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்தியா செய்த மாபெரும் சாதனை என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை ஆய்வாளர் சவுமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் எந்தவொரு நாட்டிலும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. வல்லரசு நாடுகள் தொடங்கிப் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைவரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் போராட்டத்தையே நடத்தி வருகின்றனர்.

கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வருவதே இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதை பெரும் பணியாக மாற்றியுள்ளது. ஆல்பா தொடங்கி, பீட்டா, காமா, டெல்டா என இந்த வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வருகிறது.

English summary

World Health Organization (WHO)'s Chief Scientist Soumya Swaminathan latest press meet. India becoming the pharmacy of the world is one of its biggest achievements in the past 75 years.