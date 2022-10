பாஜகவின் ‘அடுத்த குறி’ கேசிஆர் வாரிசு? டெல்லி நூல் பிடித்து தெற்கில் இறங்கும் சிபிஐ.. என்ன மேட்டர்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : பாஜகவின் குறி வடக்கில் இருந்து, தென் மாநிலங்கள் நோக்கி திரும்பி இருக்கும் நிலையில், அடுத்த டார்கெட்டாக தெலுங்கானா முதல்வர் கேசிஆரின் மகள் கவிதாவை குறி வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த முக்கிய புள்ளிகள் பலர் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசால், சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை ஆகிய விசாரணை அமைப்புகள் மூலம் பழிவாங்கப்படுவதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில், மேற்கு வங்கம், டெல்லி, மகாராஷ்டிரா என பாஜகவை கடுமையாக விமர்சிக்கும் கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் அதிரடியாக ரெய்டுகள் நடத்தப்பட்டன.

இந்நிலையில், சமீபத்தில், திமுக எம்.பி ஆ.ராசா மீது சிபிஐ குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்நிலையில் தான், அடுத்து தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவின் மகள் கவிதா குறிவைக்கப்பட்டுள்ளார் என்கிறார்கள்.

English summary

While the BJP's target has turned from the north to the southern states, there are reports that the next target is Telangana Chief Minister KCR's daughter Kavitha. It is said that BJP is planning to enter Telangana as using Aam Aadmi party and Chandra shekar rao connection.