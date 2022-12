சீனாவில் மீண்டும் அரங்கேறும் "அந்த சம்பவம்.." பல உருமாறிய கொரோனா வகைகள் தோன்றும்! அலறும் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

டெல்லி: சீனாவில் இப்போது கொரோனா பரவல் கையை மீறிச் சென்றுள்ள நிலையில், இது உலகெங்கும் அடுத்த அலை குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்படும் என அஞ்சப்படும் நிலையில், இது தொடர்பாக வல்லுநர்கள் சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

140 கோடி மக்கள் தொகையைக் கொண்ட சீனா, இத்தனை காலம் ஜீரோ கோவிட் கொள்கையைப் பின்பற்றி வந்தது. உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் கொரோனாவுடன் இணைந்து வாழப் பழக வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்த நிலையில், சீனா மட்டும் விடாப்பிடியாக ஜீரோ கோவிட் பாலிசியை பின்பற்றியது.

ஊரடங்கு, தனிமை ஆகியவற்றுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு அதிகரிக்கவே சீனா முழுக்க போராட்டங்கள் வெடித்தன. இதனால் அந்நாட்டு அரசு வேறு வழியில்லாமல் ஜீரோ கோவிட் பாலிசியை திரும்பப் பெற்றது. அதன் பிறகு தொடர்ந்து வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

