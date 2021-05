வொர்க் பிரம் ஹோம்ல இப்டி ஒரு வசதியா.. அட கடவுளே அதனால் தான் எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காய்ங்களா!

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: கொரோனா தொற்று உச்சத்தில் இருக்கும் சூழலில் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் அலுவலகம் செல்ல மறுப்பது ஏன் என்பது குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

2020 மார்ச் 24ம் தேதி.. வலசை சென்ற பறவைகள் எல்லாம் மாலையில் கூடடைவது போல் இந்தியர்கள் எல்லாம் வீடுகளுக்குள் தங்களை பூட்டிக்கொண்ட நாள். ஓராண்டு கடந்துவிட்ட சூழலிலும் பறவைகள் மீண்டும் வலசைக்கு புறப்படவில்லை. காரணம் ரொம்ப சிம்பிள்.. மீண்டும் வெளியில் போக வேண்டுமானால் மறுபடியும் பேண்ட் போடணுமே?

என்னங்க ஒண்ணும் புரியலையா.. போன வருஷம் இந்நேரம் எல்லாம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒர்க்பிரம்ஹோம் கான்செப்டுக்கு வந்துடுச்சு. ஐடி கம்பெனிகள் மட்டுமல்லாமல் பல நிறுவனங்களும் தங்களுடைய ஊழியர்களை வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்ய அனுமதிச்சாங்க. அதற்கு தேவையான வசதிகளையும் செஞ்சாங்க.

English summary

A photo of a survey result is viral on social media. The question of the survey is Why people don't want to go back to office again? The result is hilarious. It shows majority of the people answered "I have to wear full pants". It is not known whether the survey is original or sarcastic.