முதலிடம்.. உலகில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக பிரதமர் மோடி மாறியது எப்படி? பின்னணி இதுதான்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உலகின் மிகவும் பிரபலமான தலைவர்கள் பட்டியலில் ‛மார்னிங் கன்சல்ட்' சர்வேயில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி எப்படி முதலிடம் பிடித்தார்? என்பது பற்றிய அசத்தலான காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

‛மார்னிங் கன்சல்ட்' எனும் அரசியல் உளவு நிறுவனம் பல்வேறு தரவுகள் குறித்த விபரங்களை வழங்கி வருகிறது. இதற்காக அவ்வப்போது அந்த நிறுவனம் உலகம் முழுவதும் சர்வே மேற்கொண்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் ஆகஸ்ட் 17 முதல் ஆகஸ்ட் 23 வரை ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுக்கும் அந்த நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுக்கான செல்வாக்கு தொடர்பாக ‛மார்னிங் கன்சல்ட்' எனும் சர்வே மேற்கொண்டது. இந்த சர்வேயின் முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has once again topped the list of world's most popular leaders in the 'Morning Consult' survey. How Prime Minister Narendra Modi came to the top? A surprising reason has been revealed.