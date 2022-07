நிறம் மாறும் பாட்டில்.. ஸ்ப்ரைட் குளிர்பான நிறுவனத்தின் முக்கிய முடிவு.. பின்னணியில் சூப்பர் காரணம்!

Delhi

டெல்லி: கோககோலா நிறுவனத்தின் ஸ்ப்ரைட் குளிர்பானம் பச்சை நிற பாட்டிலில் விற்பனை செய்யப்படுவதற்கு பதில் நாளை முதல் வெள்ளை நிற பாட்டிலில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. 60 ஆண்டுகால நிற மாற்றத்துக்கு பின்னணியில் அசரவைக்கும் காரணம் ஒன்று உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள ஸ்ப்ரைட் குளிர்பானம் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த குளிர்பானத்தை கோககோலா நிறுவனம் தான் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது.

ஸ்ப்ரைட் குளிர்பானத்தை பொறுத்தமட்டில் அது பச்சை நிற பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கும். தற்போது ஸ்ப்ரைட் குளிர்பான பாட்டிலில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Coca-Cola product Sprite soft drink will be sold in a white bottle from tomorrow instead of being sold in a green bottle. There is a reason behind the 60-year color change.