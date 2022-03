இதுதான் இந்தியாவின் "பவர்".. பொருளாதார தடை போட அமெரிக்கா மறுப்பு.. பதுங்கும் பிடன்? என்ன காரணம்?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: ரஷ்யா மீதான அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடை கட்டுப்பாடுகளை இந்தியா மீறவில்லை என்று அமெரிக்காவின் அதிபர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த நிலைப்பாடு எதிர்பார்த்த ஒன்று என்றாலும்.. இந்த முடிவுக்கு பின் பல்வேறு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன.

ரஷ்யாவில் இருந்து கூடுதல் கச்சா எண்ணெயை வாங்க இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது. உலக நாடுகள் பல ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைகளை விதித்து இருக்கும் அதே வேளையில், ரஷ்யாவின் எண்ணெய்யை வாங்க மாட்டோம் என்று அமெரிக்கா கூறி உள்ள அதே வேளையில்தான் இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கூடுதல் எண்ணெய்யை வாங்க முடிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவிற்கு ரஷ்யா குறைந்த விலையில் தள்ளுபடியோடு எண்ணெய் தருவதாக கூறிய நிலையில்தான் இந்தியா கூடுதல் எண்ணெய்யை வாங்க முடிவு செய்துள்ளது. இந்தியன் ஆயில் மூலம் எண்ணெய்யை வாங்க இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது.

Why the USA does not want to sanction India when it is arm pulling China? Why the double standard?