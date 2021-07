அமித் ஷா உடன் நடந்த முக்கிய சந்திப்பு.. விவாதிக்கப்பட்டது என்ன? உண்மையை போட்டுடைத்த எடியூரப்பா

Delhi

டெல்லி: உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உடனான சந்திப்பின் போது ராஜினாமா குறித்துப் பேசப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியான நிலையில், அடுத்தாண்டு நடைபெறும் கட்நாடக சட்டசபை தேர்தல் குறித்தும் 2024இல் நடைபெறும் மக்களவை தேர்தல் குறித்தும் ஆலோசித்ததாகக் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா விளக்கமளித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் முதல்வர் எடியூரப்பாவுக்கு எதிராக சில மூத்த அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். அரசு நிர்வாகத்தில் எடியூரப்பாவின் மகன் தலையிடுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனர்.

இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன் டெல்லியில் டென்ற எடியூரப்பா பிரதமர் மோடி, உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

Karnataka chief minister BS Yediyurappa has shared details from his meeting with Union home minister Amit Shah on Saturday. Yediyurappa was in Delhi to call on the minister of home affairs to discuss party affairs and governance-related matters in his state.