காசியும் தமிழ்நாடும் ஒன்னு தான்.. தமிழில் ட்வீட் போட்ட யோகி! ரீ ட்விட் செய்த மோடி! இது தான் ப்ளானா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : 'காசி தமிழ் சங்கமம்' குறித்து உத்திர பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தமிழில் வரவேற்பு பதிவிட்டுள்ள நிலையில், அதனை பிரதமர் மோடியும் தமிழ் கேப்சனோடு ரீ - ட்விட் செய்துள்ளார். இதனை பாஜகவினர் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

உத்திர பிரதேச மாநிலம் காசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. 'ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்' என்ற உணர்வுடனும், தமிழ் மொழியையும், கலாசாரத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தும் நோக்கத்திலும் காசி-தமிழ் சங்கமம் நடக்கிறது என பாஜக கூறி வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தமிழ்நாட்டில் இருந்து வாரணாசிக்கு 13 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் 2 ஆயிரத்து 592 பேர் பயணம் செய்கிறார்கள். முதலாவது ரெயில் நேற்று புறப்பட்ட நிலையில், காசி-தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியை பிரதமர் மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்.

English summary

While Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath posted a welcome message in Tamil about the 'Kashi Tamil Sangamam', Prime Minister Modi also re-tweeted it with a Tamil caption. This is shared by many BJP members.