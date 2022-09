கேப்டன் கூல், உலகின் சிறந்த டிரைவர் நீங்கதான்.. யானையிடம் தப்பியவரை பாராட்டி ஆனந்த் மகிந்திரா ட்விட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வனப்பகுதிக்குள் சென்றுகொண்டிருக்கும் கார் ஒன்றை யானை விடாமல் துரத்தி செல்லும் வீடியோவை பதிவிட்டுள்ள ஆனந்த் மகிந்திரா, அந்த டிரைவரை 'கேப்டன் கூல்' என வர்ணித்து போஸ்ட் செய்துள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நாடறிந்த தொழிலதிபர்களில் ஒருவரான ஆனந்த் மகிந்திரா எப்போதும் சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடியவர்.

மகிந்திரா குழுமங்களுக்கு சொந்தமான இவர் தன்னம்பிக்கையூட்டும் வீடியோக்கள், வித்தியாசமான திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வீடியோக்களை அடிக்கடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிருவதை வாடிக்கையாக கொண்டவர்.

English summary

Anand Mahindra, who has posted a video of an elephant chasing a car going into the forest, has described the driver as 'Captain Cool'. Now this video is going viral on the internet.