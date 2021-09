காங்கிரசுக்கு புத்துயிரூட்ட ராகுல் காந்தி பிளான்.. கன்ஹையா குமார், ஜிக்னேஷ் மேவானி இணைய வாய்ப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகியும், முன்னாள் ஜேஎன்யு மாணவர் சங்கத் தலைவருமான கன்ஹையா குமார், காங்கிரஸ் சீனியர் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் கன்ஹையா குமார், காலடி எடுத்து வைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

குஜராத் எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானியும் காங்கிரஸ் தலைமையுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Kanhaiya Kumar, the CPI cadre and former JNU student union president, met Rahul Gandhi to prepare the ground for him to enter the Congress party, which has been abandoned by many young leaders over the past two years. Gujarat MLA Jignesh Mewani is also reported to be in touch with the Congress leadership.