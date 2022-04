என்ன பீட்சானு சூஸ் பண்ற நேரத்தை விட குறைந்த நேரத்தில் கம்பெனிகளை வாங்கும் மஸ்க்.. ஜொமாட்டோ ட்வீட்

Delhi

டெல்லி: என்ன பீட்சா வாங்க வேண்டும் என முடிவெடுக்கும் நேரத்திற்கும் குறைவான நேரத்தில் எலான் மஸ்க் நிறுவனங்களை வாங்குவது குறித்து முடிவெடுக்கிறார் என சொமாட்டோ நகைச்சுவையாக ட்வீட் போட்டுள்ளது.

டெஸ்லா, ஸ்டார்லிங்க், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவராக உள்ளவர் எலான் மஸ்க். உலக கோடீஸ்வரர்களில் முதன்மை இடத்தில் உள்ளார். இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் 9 சதவீத பங்குகளை வாங்கியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட குறைந்த எழுத்துகளே உள்ளதால் கருத்து சுதந்திரம் இல்லாமல் இருப்பதாக எலான் மஸ்க் விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கோங்க! ட்விட்டரில் எலான் மஸ்க் செய்ய போகும் டாப் மாற்றங்கள்! இனி ஆட முடியாது

English summary

Zomato says in tweet that elon musk takes lesser time in buying companies than I do in deciding what pizza to order.