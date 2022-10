'வார்டன்னா அடிப்போம்'.. எகிறிய 'கரண்ட் பில்'.. சம்பந்தமே இல்லாமல் மின் பொறியாளரை வெளுத்த இளைஞர்

Dharmapuri

oi-Jackson Singh

தர்மபுரி: தனது வீட்டுக்கு மின் கட்டணம் அதிகமாக வந்ததால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர், தங்கள் பகுதிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மின் வாரிய அலுவலகத்துக்கு சென்று பொறியாளரை தாக்கிய சம்பவம் தர்மபுரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த வீடியோ வைரலாக பரவி வரும் நிலையில், தாக்குதல் நடத்திய இளைஞர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மின்வாரிய அதிகாரிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

மேலும், தனது வீடு இருக்கும் பகுதிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மின்வாரிய அலுவலகத்துக்கு சென்று அந்த இளைஞர் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Shocking incident in Dharmapuri, A man attacked EB junior engineer as he recieved high current bill. But his house not come under the eb office control.