6 மாசத்துக்கு முன்னாடி தெரியும்! ரஜினி பொறுப்பானவர்..நல்லது கெட்டது அவருக்கு தெரியும்! அன்புமணி பளீர்

Dharmapuri

oi-Rajkumar R

தருமபுரி : 2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமக கட்சியின் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைப்போம் எனவும், அதற்கெற்ப வியூகங்களை வரும் நடாளுமன்ற தேர்தலில் அமைப்போம் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிபட்டி அடுத்த பொம்மிடியில் பாமக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் செந்திலின் இல்லத்திருமண விழாவில் கலந்துகொள்ள வந்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து திருமணத்தை நடத்தி வைத்தா்ர்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும் போது," தருமபுரி மாவட்ட மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் முதன்மை பிரச்சினையாக உள்ள ஒகேனக்கல் உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற கோரி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நாங்கள் கோரிக்கை வைத்து கொண்டு வருகிறோம்.

English summary

Patali Makkal katchi leader Anbumani Ramadoss has said that we will form a coalition government under the leadership of the pmk in the Assembly elections to be held in 2026, and we will formulate strategies for the coming parliamentary elections.