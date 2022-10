மதுரை எய்ம்ஸ் பணி 2026ல் தான் முடியும்.. கொரோனா மீது பழிபோட்ட மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர்!

Dharmapuri

oi-Nantha Kumar R

தர்மபுரி: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணி கொரோனா பரவலால் பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் மதுரை எய்ம்ஸ் பணி 2026ல் முழுமையாக முடிம் என மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் பாரதி பிரவீன் பவார் கூறினார்.

மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க 2015ல் மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. மருத்துவமனை கட்டும் பணிக்கு 2019ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

தற்போது 2022ம் ஆண்டு நடக்கும் நிலையில் சாலை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் மட்டுமே கட்டப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த பணிகளும் நடைபெறவில்லை. எய்ம்ஸ் கட்டும் பணி என்பது மந்த கதியில் உள்ளது.

