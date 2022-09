அரசுப் பள்ளிகளில் கழிவறையின் நிலை.. இனி திடீர் ஆய்வுதான்.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அதிரடி!

Dharmapuri

oi-Yogeshwaran Moorthi

தர்மபுரி: பேராசிரியர் அன்பழகனார் கல்வி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கழிவறைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தர்மபுரி அரசு மருத்துக் கல்லூரி கலையரங்கில் சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள கல்வி அதிகாரிகளுடனான மண்டல அளவிலான இரண்டாம் கட்ட ஆலோனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வேளாண்மை துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை வளர்ச்சி மற்றும் ஆய்வு குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

English summary

Minister Anbil Mahesh said Through the Anbazaganar Education Development Scheme, importance will be given to toilets in all schools. He said, Truth will come true only if we gone for sudden inspection.