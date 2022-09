பாறையில் நட்ட மரம்! ரூ.50 லட்சம் அபேஸ் புகார்.. அதிமுக ‘மாஜி’ திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அளித்த விளக்கம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : மரம் வளர்க்கும் திட்டத்தில் மோசடி செய்ததாக கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் என்மீது ஒரு பொய்யான புகாரை அளித்துள்ளனர் எனவும், உண்மையை ஆராயாமல் என்மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்துவதில் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விளக்களித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மலையாகும். இம்மலையினை பசுமைமிக்கதாக மாற்ற கடந்த அதிமுக அரசு முடிவெடுத்து கடும் பாறைகளிலும் வளரக்கூடிய அத்தி, அரசு, ஆல், இச்சி, கல் இச்சி உள்ளிட்ட சிறந்த மரவகைகளை சிறப்பு நடவு முறையை பயன்படுத்தி நட முடிவெடுத்தது.

மேலும் மரம் ஒன்றிற்கு ரூ.1000/- வீதம் 5000 மரக்கன்றுகளை ரூ.50 இலட்சம் திட்ட மதிப்பீட்டில் முன்னாள் வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தலைமையில் தொடக்கவிழா நடத்தப்பட்டு, படிபடியாக செயல்படுத்தப்பட்டது.

English summary

Dindigul Srinivasan, former minister and treasurer of AIADMK, has explained that the Communist Party has filed a false complaint against me for fraud in the tree plantation project and there is no relevance in accusing me without examining the truth.