குழந்தை இல்லையே..ஏக்கத்தில் இரவல் வாங்கிய கீர்த்திகா! உடம்பெல்லாம் சூடு.. மர்மமாய் உயிரிழந்த சிறுமி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே 4 வயது சிறுமி உடலில் காயங்களுடன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அந்த சிறுமியை கொடுமைப்படுத்தியதாக அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியினரை பிடித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ். இவரது மனைவி கௌரி ஆகிய தம்பதிகளின் ஒரே மகளான ஷிவானி என்ற 4 வயதில் குழந்தை உள்ளது.

இந்த நிலையில் இவர்களது உறவினரான திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே உள்ள செங்குளத்துப் பட்டியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் மனைவி கீர்த்திகா என்பவர், பல்லடத்துக்கு அடிக்கடி வீட்டிற்கு வந்து செல்வார் என கூறப்படுகிறது.

English summary

While the mysterious death of a 4-year-old girl with injuries on her body near Vedasandur in Dindigul district has caused great shock, the police department has arrested a couple from the same area for abusing the girl.