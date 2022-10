பேருந்திலிருந்து தெறித்து ஓடிய ஒத்தரோசா! கட்டை பைக்குள் இருந்து குவா குவா! திடுக்கிட்ட திண்டுக்கல்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் செம்பட்டியில் பேருந்தில் பயணம் செய்த இளம் பெண் விட்டுச் சென்ற கட்டை பைக்குள் பிறந்து ஒரு மாதமே ஆன பெண் குழந்தை இருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், குழந்தை அரசு தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோடு, மாயமான பெண்ணை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பதற்கும், வளர்ப்பதற்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் இருந்தாலும் பெண் சிசு கொலை என்பது இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பெண் குழந்தை பிறந்தால் கள்ளிப்பால் ஊற்றியும் அல்லது சிசுவிலேயே பெண் என தெரிந்தால் கருக்கலைப்பு செய்து கொன்றுவிடும் சம்பவம் இன்றளவும் இருக்கிறது என்கின்றனர் சமுக ஆர்வலர்கள்

அண்மையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் சம்பவங்கள் சான்றாக இருக்கின்றன. தமிழகம் முழுவதும் அங்கொன்றும், இங்கொன்றும் பதிவு செய்யப்பட்டாலும் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அதிக அளவு நடந்து வருகிறது.

A one-month-old baby girl was found in a bag left behind by a young woman traveling in a bus in Sembatti, Dindigul district. Meanwhile, the baby has been enrolled in the government's Cradle Baby Scheme and the police are searching for the missing woman.