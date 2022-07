தப்பு பண்றீங்க! கனவில் வந்த எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! பொதுக்குழு பற்றி பகீர் கிளப்பிய வேடச்சந்தூர் "தலை"

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பெரும் பிரச்சனையாக வெடித்துள்ள நிலையில் நாளை பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் தனது கனவில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வந்ததாகவும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவி குறித்து பேசியதாகவும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூரை சேர்ந்த நபர் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பான பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக நியமிக்க அவரது ஆதரவாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே பொதுக்குழுவுக்கு தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

சசிகலா தலைமையிலான அதிமுகவில் திவாகரன்! லிஸ்டில் மிஸ்ஸிங்! இபிஎஸ், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு புது அணுகுண்டு

English summary

A general committee meeting has been called tomorrow as the issue of single leadership has erupted into a major problem in AIADMK. In this case, a person from Vedachandur in Dindigul district said that MGR and Jayalalithaa appeared in his dream and talked about the post of General Secretary of AIADMK.