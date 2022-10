தடுக்கவே முடியாது.. 2024ல் தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல்.. ‛‛காரணம்’’ கூறி பரபரத்த வேலூர் இப்ராஹிம்

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: ‛‛காஷ்மீருக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் தீவிரவாதம் அதிகரித்துள்ளது. இதுதொடர்ந்தால் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வருவதை யாராலும் தடுக்கமுடியாது'' என பாஜக சிறுபான்மை அணியின் தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் பாஜக சார்பில் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சிறுபான்மை அணியின் தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் பங்கேற்றார்.

அதன்பிறகு அவர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் தமிழக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். இதுதொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

இன்னும் 2 வருஷத்தில் பாருங்கள்.. தமிழகத்தில் மிக முக்கிய மாற்றம் ஏற்படும்.. வேலூர் இப்ராஹிம் சூசகம்

