பஞ்சாயத்தான பழனி கும்பாபிஷேகம்! ‘ஆள்பவருக்கு’ பிரச்சினை வரும்! பீதி கிளப்பும் அர்ச்சகரின் ஆடியோ!

Dindigul

Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கோவில் கும்பாபிஷேகம் தொடர்பாக பழனி கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கும் - அதிகாரிகளுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது பக்தர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மீறி நடத்தினால் நாட்டை ஆள்பவர்களுக்கு பிரச்சினை வரும் என்ற ஆடியோ ஒன்றும் உலாவி வருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வருகிற ஜனவரி 27ம்தேதி நடைபெறும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் அறங்காவலர்கள் குழுவினர் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கும்பாபிஷேகத்திற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்துவருகிறது.

இந்நிலையில் பழனி கோவில் மூலவர் சிலையான நவபாஷாண முருகன் சிலைக்கு மருந்து சாத்துவதில் அதிகாரிகள் மற்றும் அர்ச்சகர்களுக்கு இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து அர்ச்சக ஸ்தானிக சங்கத்தலைவரும் பழனி கோவில் மூத்த அர்ச்சகருமான கும்பேஷ்வர குருக்கள் பழனி கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு வாட்சப் ஆடியோ ஒன்று அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

Dindigul District Palani Temple A disagreement has arisen between the Palani temple priests and officials regarding the Kumbabhishekam, which has created a stir among the devotees. An audio is also being circulated that there will be problems for those who rule the country if it is violated.