உயிர் பிழைத்துவிடவே கூடாது.. திண்டுக்கல்லில் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய கும்பல்.. பகீர் சிசிடிவி காட்சி

திண்டுக்கல் : எந்த சூழலிலும் உயிர் பிழைத்துவிடவே கூடாது என்கிற அளவிற்கு திண்டுக்கல்லில் பட்டப்பகலில் செல்போன் சர்வீஸ் கடை உரிமையாளரை 3 பேர் கொண்ட கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது. ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த அவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த பயங்கரம் தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சகிள் வெளியாகி உள்ளது.

பட்டப்பகலில் அரங்கேறிய பயங்கரம்... செல்போன் கடை உரிமையாளரை நடுரோட்டில் சரமாரியாக வெட்டிய கும்பல்!

திண்டுக்கல் பெரியகடைவீதி பகுதியை சேர்ந்தவர் மீரான் பாபு( வயது 35) இவர் அதே பகுதியில் செல்போன் சர்வீஸ் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இதனிடையே நேற்று மதியம் கடையில் இருந்து வேலை விஷயமாக சட்டாம்பிள்ளை தெரு பகுதியில் நடந்து வந்தார்.

அப்போது மர்ம கும்பல் ஒன்று அவரை வழி மறித்து அரிவாள் கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களைக் கொண்டு தாக்கியது. தப்பிக்க முயன்ற அவர் அங்கிருந்து ஓட முயன்றார். ஆனால் விடாமல் விரட்டி விரட்டி வெட்டியது. கடுமையாக போராடிய மீரான் பாபு ஒரு கட்டத்தில் அவர்களை கொடூர தாக்குதலால் நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்தார்.

In Dindigul, a cell phone service shop owner was hacked by 3 people in broad daylight. He collapsed in a pool of blood and is being treated for a life-threatening condition. CCTV footage of the terror has been released.