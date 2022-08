நான் தான் இன்ஸ்பெக்டர்! போலீஸ் சீருடையில் சுற்றிய காங்கிரஸ் பிரமுகர் கைது! காரணத்த பாருங்களேன்!

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் காவல் ஆய்வாளர் சீருடையில் புல்லட் பைக்கில் சுற்றிய வந்த மாநகர் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். இவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் கூறிய காரணம் வியப்படைய செய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாஜகவுக்கு போட்டியாக இதனை காங்கிரஸ் கட்சி முன்னெடுத்துள்ளது.

இதற்கான பணிகளில் தமிழகத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கு திண்டுக்கல் மாவட்டமும் விதிவிலக்கல்ல. திண்டுக்கல் நிர்வாகிகளும் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை கொண்டாட தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

In Dindigul, the police arrested the Metropolitan District Congress leader who was riding around on a bullet bike in the uniform of a police inspector. The reason given by him during the investigation was surprising.