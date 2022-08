கணவன் கொலை! மர்டர் கேசில் மகனை மாட்டிவிட்ட ‘பாண்டீஸ்வரி’! கெத்தாய் சுற்றியவரை அள்ளிய போலீஸ்

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே கணவனை உறவினர்களுடன் சேர்ந்து அடித்து கொலை செய்ததோடு அந்த வழக்கில் தப்பிப்பதற்காக பெற்ற மகனின் படிப்பை கெடுத்து காவல் நிலையத்தில் சரணடைய வைத்த தாயை ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெறும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே சத்திரப்பட்டி முல்லை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓமந்தூரார். இவருக்கு பாண்டீஸ்வர் என்பவருடன் திருமணமாகி 1 மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். கேரளாவில் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்தார்.

ஓமந்தூரானுக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்தது. இதனால் மது குடித்து விட்டு அடிக்கடி தனது மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளிடம் தகராறு செய்து வந்துள்ளார்.

The police arrested a mother who beat her husband to death along with her relatives near Palani in Dindigul district and surrendered to the police station after spoiling her son's education to escape the case, which has caused shock and excitement.