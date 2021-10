பழனி அருகே கணவனை அடித்து கொன்ற மனைவி.. மைத்துனர் உள்பட 3 பேர் கைது

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல்: பழனி அருகே பெருமாள்புதூரில் விவசாயி ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது மனைவி மற்றும்‌ மைத்துனர் உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார்‌ கைது செய்துள்ளனர். சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்த சென்றபோது மூவரும் தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே விவசாயி இறந்தார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியருகே உள்ள பெருமாள்புதூரில் வசித்து வந்த கருப்புசாமி(45) என்ற விவசாயி நேற்று இரவு பெருமாள்புதூரில் உள்ள அவரது வீட்டின் முன்பு உடலில் காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார்.

இதனைக்கண்ட அப்பகுதியினர் உடனடியாக பழனி தாலுகா காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பழனி தாலுகா காவல் துறையினர் கருப்புசாமி உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

Police have arrested three people, including his wife and brother-in-law, in connection with the murder of a farmer in Perumalputhur near Palani.