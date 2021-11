கடன் தொல்லை- திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர் குடும்பத்தினர் 7 பேர் தீக்குளிக்க முயற்சி

Dindigul

oi-Udhayabaskar

திண்டுக்கல் : கடன் கொடுத்தவர்கள் நெருக்கடி தந்ததாகக் கூறி திண்டுக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர் குடும்பத்தை சேர்ந்த 7 பேர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வத்தலகுண்டு பகுதியை சேர்ந்த 7 பேரும் தீக்குளிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதை கண்ட போலீசார் உடனடியாக வந்து தண்ணீரை ஊற்றி அவர்களைக் காப்பாற்றினர்.

பால் வியாபாரி ஒருவர் வாங்கிய 13 லட்சம் ரூபாய் கடனை திருப்பித் தரவில்லை எனவும் தன்னை நம்பி கடன் கொடுத்தவர்கள் நெருக்கடி தருவதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The incident where 7 members of the family of a government employee from the Vathalagundu area tried to set fire to the Dindigul Collector's office claiming that the creditors had caused a crisis has caused a stir. The victim said that the milkman had not repaid the loan and that those who had lent money to him were in crisis.