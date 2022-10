பழனி டூ கொடைக்கானலுக்கு இனி பறக்கலாம்! சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! அரசின் திட்டம் என்ன?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : பழனி மலைக் கோவிலில் இயக்கப்படுவது போல், கொடைக்கானல் பழனி இடையே ரோப் கார் திட்டம் குறித்து வெளிநாட்டு பொறியாளர்கள் ஆய்வு நடத்தியுள்ள நிலையில், இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் உலக அளவில் கொடைக்கானல் சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற இரு சுற்றுலாத்தலங்கள் உள்ளன. ஒன்று பழனி முருகன் கோவில் மற்றொன்று கொடைக்கானல். அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடாக கருதப்படும் பழனி முருகன் கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் வருகின்றனர்.

அவர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல வசதியாக ரோப் கார் இயக்கப்படுகிறது. மின் இழுவை ரயிலில் பயணிப்பதை விட ரோப் காரில் பயணிப்பதையே மக்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர். ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் பழனி மற்றும் இடும்பன் மலை இடையே ரோப் கார் இயக்குவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் ஆய்வுப் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் அந்தத் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது.

English summary

While foreign engineers have conducted a study on the rope car project between Kodaikanal and Palani, like the one being operated at the Palani hill temple, it is said that if this project is implemented, Kodaikanal is likely to become the best tourist destination in the world.