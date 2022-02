களம் இறக்கிய திமுக, அதிமுக.. வாய்ப்பிருந்தா உங்க ஊர் மேயர் இவங்க தான்.. திண்டுக்கல் பட்டியல் ரெடி..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி மேயர் வேட்பாளர்கள் இவர்கள்தான் என ஆருடங்கள் சொல்லப்பட்டு வருவது தேர்தல் களத்தை மேலும் பரபரப்பாக்கி வருகிறது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 48 வார்டுகளில் 47ல் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. ஒரு வார்டு கூட்டணிக் கட்சியான தமாகாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 38 வார்டுகளில் திமுக அதிமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. 9 வார்டுகளில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளை அதிமுக எதிர்கொள்கிறது.

English summary

As the polling date for the urban localbody government elections approaches, rumors are circulating that these are the candidates for the post of Dindigul Municipal Corporation mayor.