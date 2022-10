பழனி முருகன் சிலைக்கு வியர்க்குமா? கெளபீனத் தீர்த்தம் பற்றி பலருக்கும் தெரியாத உண்மைகள்! ஆச்சர்யம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : உலகப் புகழ்பெற்ற அருள்மிகு பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலில் உள்ள மூலவரான நவபாஷாண மூர்த்தி சிலைக்கு வியர்க்கும் என்பதும் அதிலிருந்து சேகரிக்கப்படும் கெளபீனத் தீர்த்தம் பல நோய்களையும் தீர்க்கும் வல்லமை கொண்டது என்பது பலருக்கும் தெரியாதது.

அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீரான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வெளியூர்களிலிருந்தும் ,வெளிநாடுகளில் இருந்தும் வருகை தருகின்றனர்.

இவ்வாறு வருகை தரும் பக்தர்கள் படிப்பாதை, யானை பாதை, மின் இழுவை ரயில், ரோப் கார் சேவை வழியாக மலைக்கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். இந்த கோவிலின் அடிவாரம் முதல், கடைகள், பாதுகாப்பு, துப்புறவு பணி என அனைத்தும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மூலமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

