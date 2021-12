கணவனுடன் தகராறு.. விரக்தியில் குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி தாயும் தற்கொலை.... திண்டுக்கல் அருகே சோகம்

Dindigul

oi-Udhayabaskar

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கணவனுடன் அடிக்கடி ஏற்பட்ட தகராறில் விரக்தியடைந்த பெண் ஒருவர் இரண்டு குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசிய சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

வத்தலகுண்டு அருகே 2 குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி கொன்றுவிட்டு பெண்ணும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

அய்யம்பாளையத்தில் கிணற்றில் இருந்த தாய் மற்றும் 2 குழந்தைகளின் சடலங்களையும் கைப்பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

A woman who was frustrated in a dispute with her husband at Ayyampalayam near Batlagundu in Dindigul district has committed suicide by throwing two children into a well.