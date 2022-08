ஒரே நாளில் ஒரே இடத்திற்கு வரும் 3 ‘பெரும் தலை’கள்.. பெரிய சம்பவம் நடக்குமா? - தகிக்கும் அதிமுக!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வரும் சூழலில், ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா ஆகியோர் சந்திக்கும் வாய்ப்பு திடீரென ஏற்பட்டுள்ளது.

மூவரும் நேருக்கு நேர் சந்திப்பதைத் தவிர்த்து வரும் நிலையில், ஒரே இடத்திற்கு மூவரும் வர இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரே நாளில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளபட்டிக்கு மூவரும் வருகை தர இருப்பதால் அதிமுகவினர் மத்தியில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது.

அதிமுகவின் முதல் மக்கள் பிரதிநிதியான மாயத்தேவர் நேற்று காலமான நிலையில், அவரது மறைவுக்கு ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், சசிகலா மூவரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று பகலில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளபட்டியில் மாயத்தேவர் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோர் வர இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

