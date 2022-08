திண்டுக்கல்லில் வேலி தாண்டும் ர.ர.க்கள்! கையை பிசையும் இரு ‘தலைகள்’! ஸ்கெட்ச் இவங்களுக்குத்தானா?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு ஆதரவாளர்கள் அடுத்தடுத்து ஓபிஎஸ்சை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நத்தம் விஸ்வநாதன் மற்றும் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தரப்பு நிர்வாகிகள் சிலர் மேலும் ஓபிஎஸ் தரப்பில் ஐக்கியமாக இருப்பது பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அதிமுக தலைமையை கைப்பற்ற போவது யார் என்ற தர்மயுத்தம் தான் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் அனைத்து தரப்பினராலும் உற்று நோக்கப்படும் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக இருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கண்ணசைவில் ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த இயக்கம் தற்போது மூலைக்கு மூலை அதிகார மோதல்களால் சிதறுண்டு கிடப்பதை அதிமுக தொண்டர்கள் உண்மையிலேயே ரசிக்கவில்லை என்று தான் கூற வேண்டும்.

