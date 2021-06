'தம்பி வா தலைமை ஏற்க வா'.. ஸ்டாலின் விஜய்யை அழைப்பது போல் போஸ்டர்.. திகைக்க வைத்த ரசிகர்கள்

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உடன் விஜய் இருக்கும் போஸ்டர் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த போஸ்டரில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்கிட 'தம்பி வா தலைமை ஏற்க வா' என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது.

நடிகர் விஜய்யின் பிறந்த வரும் ஜூன் 22ம் தேதியாகும். இவரது பிறந்த நாளையொட்டி ரசிகர்கள் வித்தியாசமாக போஸ்டர்களை ஒட்டுவது வழக்கம்.

அப்படி திண்டுக்கல் மாவட்ட விஜய் ரசிகர்கள் ஒட்டிய போஸ்டர் திமுகவினரையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது. தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அழைப்பது போலவும், தனது கையில் உள்ள செங்கோலை விஜய்யிடம் ஸ்டாலின் தருவது போலவும் போஸ்டர் ஒட்டியிருக்கிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள்.

English summary

A poster of Vijay with Tamil Nadu Chief Minister Stalin on the eve of Vijay's birthday in Dindigul has gone viral on social media.