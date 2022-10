"ஓவர் நெருக்கம்".. ஒரே நாளில், ஒரே மாதிரி பகீர்.. பார்சல் வேற.. பதறிய பெற்றோர்.. திகைத்த திண்டுக்கல்

Dindigul

திண்டுக்கல்: நெருங்கி பழகிய 2 மாணவிகள் திடீரென ஒரே நாளில் ஒன்றாக காணாமல் போயுள்ள சம்பவம் திண்டுக்கல்லில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அடுத்துள்ளது பட்டிவீரன்பட்டி அருகே உள்ள காந்திபுரம் என்ற பகுதி.. இங்கு வசித்து வருபவர் கண்ணன். இவரது மகள் செல்வ ஹர்ஷனா..

17 வயதாகிறது.. பட்டிவீரன்பட்டி அருகே உள்ள சாமகோட்டை பகுதியை சேர்ந்த செந்தில் என்பவரது மகள் ஞானதர்ஷினி என்பவர் ஹர்ஷனாவின் தோழி ஆவார்.

