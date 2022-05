திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு தொல்லை கொடுத்த பாஜக நிர்வாகி.. விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற இளம்பெண்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : பா.ஜ.க நிர்வாகி ஒருவர் கணவனை இழந்த பெண்ணிடம் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கட்டாயப்படுத்தி வந்ததால், அப்பெண் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.

இதையடுத்து உடனடியாக அந்தப் பெண் அவரது உறவினர்களால் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு மிரட்டி, பெண்ணை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக பா.ஜ.க நிர்வாகி மீது அப்பெண்ணின் குடும்பத்தார் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Dindigul BJP executive had forced the woman to marry him and she had tried to commit suicide.