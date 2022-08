பழனிக்கு வந்த பன்றி காய்ச்சல்! கூடவே கொரோனாவும்! அமெரிக்கா சென்று வந்த பெண்ணுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அமெரிக்கா சென்று வந்த பெண்ணுக்கு கொரோனா மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் அறிகுறி இருக்கும் நிலையில், அவரை பழனியில் உள்ள வீட்டில் தனிமைபடுத்தி சிகிச்சையளித்து வரும் நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

கொரோனா, குரங்கு அம்மை போன்ற பாதிப்புகளால் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் தொடர்ந்து சுகாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், அம்மாநிலத்தின் வயநாடு பகுதியில் உள்ள பண்ணைகளில் ஆப்பிரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் பன்றிக் காய்ச்சல் தீவிரமடைந்து வருவதை அடுத்து பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. எல்லைகளில் கேரள வாகனங்கள் கடுமையான சோதனைகளுக்குப் பிறகே தமிழகம் வர அனுமதிக்கப்படுகிறது.

English summary

Health officials have stepped up precautionary measures as the woman who traveled to America is showing symptoms of corona and swine flu and is being isolated and treated at her home in Palani.