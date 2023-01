மிஸ்டு கால்..மிஸ்ஸான வாழ்க்கை! நடுக்காட்டில் எல்லாம் ஓவர்..காலையில் கார்த்தி எஸ்கேப்! கவனம் பெண்களே!

Dindigul

திண்டுக்கல் : செல்போனில் பலவிதமான விபரீத ஆபத்துகள் நடந்து வரும் நிலையில் திண்டுக்கல் அருகே மிஸ்டுகால் மூலம் அறிமுகம் ஆன நபருடன் ஆன இளம்பெண்ணை நடுக்காட்டில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததோடு, அவரை நள்ளிரவில் காட்டுக்குள்ளேயே விட்டுச் சென்ற அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் ரேகை போல செல்போன் மாறிவிட்டது. எந்நேரமும் செல்போனிலேயே உலாவி கிடக்கின்றனர் மாணவர்கள்.

ஒருபுறம் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கும் அரிய தகவல்கள், ஆன்லைன் வகுப்பு என செல்போன்கள் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் மறுபுறம் இன்ஸ்டாகிராம், பப்ஜி, ஃப்ரீ பையர் என கேம்களில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனர்.

English summary

A shocking incident has taken place near Dindigul where a young woman who was introduced to her through Missed call was sexually assaulted in the middle of the forest and left in the middle of the night in the middle of the forest.