தொகுதிகளை மாற்றிப் போட்ட தலைமை.. ‘அதிரடி கணக்கு’.. இப்படி ஆகிப்போச்சே.. புலம்பும் மா.செ ஆதரவாளர்கள்!

தென்காசி : தென்காசி வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்கள் நிர்வாக வசதிக்காக சீரமைக்கப்படுவதாக திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்தில் இருந்த கடையநல்லூர் தொகுதியை தெற்கிலும், மற்றும் தெற்கு மாவட்டத்தில் இருந்த சங்கரன்கோவில் தொகுதியை வடக்கு மாவட்டத்திலும் சேர்த்து திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

சங்கரன்கோவில் எம்.எல்.ஏ ராஜாவை தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக நியமிப்பதற்காகவே இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அறிவாலய வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

இதனால், மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கான போட்டியில் இருந்த சிட்டிங் மா.செ செல்லதுரை மற்றும் எம்.பி தனுஷ் குமார் ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

DMK general secretary has announced adding Kadayanallur constituency which was in Tenkasi North district to the South and Sankarankovil constituency which was in the South district to the North. It is said that these changes have been made to appoint MLA Raja as Tenkasi North District Secretary.