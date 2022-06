அவரா? செல்லாக்காசுங்க.. பேசவே தேவையில்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த பொன்முடி! அதிமுக இன்னுமா இருக்கு?

News

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : போலீஸ் வேடம் போட்டுக் கொண்டிருந்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தற்போது அரசியலுக்கு வந்து ஏதேதோ பேசுகிறார், அவர் என்றுமே செல்லாக்காசு என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை பொறுப்பேற்றதில் இருந்து திமுக மற்றும் தமிழக அரசின் மீது மிகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்.

கர்ப்பிணிகளுக்கான ஊட்டச்சத்து மாவு கொள்முதல் உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளை அண்ணாமலை வைத்த போதிலும் திமுக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து அவருக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

BJP state leader Annamalai, who used to pretend to be a policeman, is now coming into politics and talking about something, and he has harshly criticized by Higher Education Minister Ponmudi.