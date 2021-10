தோனி அடித்த வின்னிங் ஷாட்: பாராட்டி ட்வீட் போட்டுட்டு 'உடனே' டெலிட் செய்த விராட் கோலி! ஏன் தெரியுமா?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான நேற்றைய குவாலிபையர் ரவுண்டில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக வின்னிங் ஷாட் அடித்தார் சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி.

2 பந்துகள் மிச்சமிருந்தபோது, தோனி பவுண்டரியுடன் வெற்றி இலக்கை எட்டச் செய்தார். வெறும் 6 பந்துகளில் 18 ரன்களை குவித்து சிங்கம் போல கர்ஜித்து களத்தில் நின்றார் தோனி.

ஓகே.. அடுத்து இதுதான் வேலை.. சாட்டை துரைமுருகன் கைதை அடுத்து.. எம்பி செந்தில்குமார் தந்த க்ளூ!

தோனி வெற்றிக்கான ரன்களை அடிப்பது என்பது பிற பேட்ஸ்மேன்கள் சிங்கிள் ஓடுவதை போல. அத்தனை முறை ரசிகர்கள் பல காலமாக இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர்.

English summary

CSK vs DC: Why Virat Kohli has deleted a tweet which praising CSK Captain MS Dhoni and tweeted new one? here is the reason.