சிஎஸ்கே vs கேகேஆர்.. 2 டீமில் மொத்தம் 6 பேர்.. ஐபிஎல் கப் யாருக்குன்னு தீர்மானிக்க போறது இவுங்கதான்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் அணிகளுக்கு இடையே இன்று இரவு நடைபெறும் ஐபிஎல் பைனல் போட்டியில் 3 முக்கிய சவால்கள் உள்ளன. அந்த மூன்றிலும் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த அணி கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது.

3 சவால்கள் என்பதை 3 வீரர்கள் இடையேயான சவால்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ஏனெனில் இந்த 3 வீரர்களும், ஒருவருக்கொருவர் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்பதை வைத்துதான், போட்டியின் ரிசல்ட் அமையப்போகிறது.

யார் அவர்கள்.. இதோ விவரம்:

English summary

