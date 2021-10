அப்பாடா.. சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்ற கையோடு.. தோனி சொன்ன ஹேப்பி நியூஸ்.. ரசிகர்கள் செம குஷி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி அடுத்த சீசனில் சென்னை அணிக்காக விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவரது பேச்சின் மூலம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தோனிக்கு 40 வயதாகி விட்டதால் அவர் இந்த ஐபிஎல் சீசனுடன் ஓய்வு பெற்று விடுவார் என்பது பரவலான பேச்சாக இருந்தது. அதிலும் சிஎஸ்கே அணி 4-வது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றி உள்ள இந்த நிலையில் வெற்றியோடு அவர் விடை பெறுவார் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் பலரும் தெரிவித்து வந்தனர்.

இந்திய அணிக்கு எப்படி ஆலோசகராக செயல்படுகிறாரோ, அதேபோல சென்னை அணிக்கும் தோனி ஆலோசகராக செயல்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சில முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கூறினர்.

English summary

MS Dhoni may, play for CSK in the next IPL season, as he told in the presentation ceremony that I haven't left Behind.