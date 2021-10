திடீருன்னு அதிரடி காண்பிக்கும் பாகிஸ்தான் டீம்.. வரிசையாக வெற்றிகள்.. பின்னணியில் 6 காரணங்கள்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தோல்விக்குப் பிறகு பாபர் அசாம் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி இந்த உலக கோப்பை தொடரை வெல்ல வலுவான போட்டியாளர் என்று கூறினார், நியூசிலாந்து கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன். அவர் மட்டுமல்ல பல நாட்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் கூட இப்போது அப்படி நம்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் இதுவரை இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. குழுவில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி தற்போது அரையிறுதியில் ஆடுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. ஆனால், உலக கோப்பை போட்டித் தொடர் தொடங்கும் முன் அப்படி யாரும் நினைத்திருக்கவில்லை. ஏனெனில், கடந்த இரண்டு முறை பாகிஸ்தான் அணியால் அரையிறுதிக்கு கூட முன்னேற முடியவில்லை.

