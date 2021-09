அடேங்கப்பா.. ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்.. இந்திய பெண்ணுக்கு துபாய் லாட்டரியில் அடித்த ஜாக்பாட்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஷார்ஜாவைச் சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளி இல்லத்தரசியான சுகந்தி என்பவர், துபாய் டியூட்டி ஃப்ரீ லாட்டரி குலுக்கலில் ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கான்கோர்ஸ் பி இல் நடைபெற்ற துபாய் டியூட்டி ஃப்ரீ மில்லினியம் மில்லியனர் குலுக்கலில் சுகந்தி 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இவருத முழு பெயர் சுகந்தி மகேஷ் பிள்ளை. வயது 40. மிலினியம் மில்லியனர் சீரிஸ் 369இல் டிக்கெட் எண் 1750 இவரால் வாங்கப்பட்டிருந்தது.

An Indian housewife based in Sharjah is the latest millionaire in the Dubai Duty Free draw. She won US$1 million at the Dubai Duty Free Millennium Millionaire draw held in Concourse B at the Dubai International Airport today.