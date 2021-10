தோனி மாதிரியே 'கன்ஷாட்' கொண்டாட்டம் ..யாருப்பா இந்த ஆசிப் அலி.. என்னா அடி.. பாகிஸ்தானின் பினிஷர்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: கிரிக்கெட் உலகத்திற்கு தோனி போலவே, புது பினிஷர் வந்துள்ளார் என்று ரசிகர்கள் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஆசிப் அலி பற்றி சிலாகித்து புகழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், ஆசிப் அலி, தோனியை போலவே Gunshot வகையில் வெற்றியை கொண்டாடி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளார்.

உலக கோப்பை 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று, பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான ஆட்டம் அனல் பறந்தது. ஆப்கன் சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக அருமையாக வீசி பாகிஸ்தானை திணறடித்தனர்.

கடைசி 2 ஓவர்களில் 24 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை உருவானது. அப்போதுதான் ஆசிப் அலி வழக்கம்போல தனது அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிக் கொண்டு வந்தார்.

தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும்.. புனித் ராஜ்குமாரின் அன்பை கண்டு.. நெகிழ வைக்கும் வீடியோ

English summary

Asif Ali Gunshot like Dhoni: At a time when fans were saying about Pakistani cricketer Asif Ali that a new finisher like Dhoni has arrived in the world of cricket, Asif Ali, like Dhoni, has given a surprise by celebrating his victory in the Gunshot like moment.